Происшествия

За 3 месяца в Псковской области пожары нанесли ущерб в 24 миллиона рублей

За 3 месяца, с начала года, на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 1063 пожара, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 23 миллиона 933 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На пожарах погиб 21 человек, гибель детей не допущена. В результате пожаров получили травмы 20 человек.

Источник: pixabay.com

В городах и райцентрах области зарегистрировано 416 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 10 миллиона 793 тысячи рублей, погибло 6 человек. На города и райцентры приходится 39,13 % от общего количества пожаров в области, 45,09 % общей суммы материального ущерба и 28,57 % числа всех погибших на пожарах людей.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 647 пожаров, материальный ущерб от которых составил 13 миллионов 140 тысяч рублей. На пожарах погибло 15 человек, из них 1 человек в нетрезвом виде. Доля пожаров в сельской местности в общем их количестве равна 60,87%, убыток 54,91% от общей суммы, число погибших людей 71,43% от всех погибших на пожарах.

За 3 месяца 2019 года в жилом секторе зарегистрировано 314 пожаров с прямым материальным ущербом 19 миллионов 103 тысячи рублей. На пожарах в жилом секторе погиб 21 человек или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем - 149 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 77 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 63 случая; поджоги - 17 случаев.

За 3 месяца 2019 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 111 строений, 465,2 тысячи квадратных метров площадей, 4 единицы автотранспорта.

На пожарах спасено: 545 человек; материальных ценностей на сумму 52 миллиона 816 тысяч рублей; 498 строений; 14 единиц автотранспорта.