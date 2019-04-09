Происшествия

Гаражи горели на улице Индустриальной в Пскове

В 08.33 11 апреля поступило сообщение о возгорании в кооперативе индивидуальных гаражей №46 на улице Индустриальной в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двух объединенных гаражах огнем повреждено помещение внутри на площади 6 кв. метров, закопчено. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 16.26 11 апреля сгорело бесхозное строение в деревне Мащеново в Опочецком районе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. От огня спасены жилой дом, дачный дом и 4 хозяйственные постройки.