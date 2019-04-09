Происшествия

15 лет тюрьмы может получить опочанин за умышленное убийство знакомой

Прокурором Пустошкинского района признано законным и обоснованным постановление и.о. руководителя Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области о возбуждении уголовного дела по признакам преступления - убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что 7 апреля в ходе распития спиртных напитков между 37-летним местным жителем и его знакомой произошел конфликт, обусловленный внезапно возникшими неприязненными отношениями, в результате которого у мужчины возник умысел на убийство последней.

Реализуя задуманное мужчина нанес своей знакомой один удар ножом в область грудной клетки, после чего последняя скончалась.

По результатам проведения проверочных мероприятий сотрудниками Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело.

Санкция ч.1 ст.105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.