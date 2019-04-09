Происшествия

Более 700 тыс. рублей перевела великолучанка московскому лжеадвокату

Жительница Великих Лук перевела мошенникам более полумиллиона рублей. В городе на Ловати зафиксирован вновь случай крупного мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, еще 20 марта великолучанке 1978 года рождения на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Мужчина пояснил, что ранее гражданка в Интернете заказывала медикаменты, но они были некачественные и теперь ей полагается выплата.

Однако, со слов неизвестного, великолучанка должна оплатить услуги адвоката. В итоге в период времен с 20 марта до 8 апреля она перевела на счет лжеадвокатов 739 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.