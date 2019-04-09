Происшествия

Транспортные полицейские помогли гражданину Эстонии найти потерявшегося в Пскове пожилого отца

К псковским транспортным полицейским поступило телефонное сообщение от гражданина Эстонии с просьбой оказать помощь в розыске его отца, который накануне на автобусе отправился в город Псков с последующей пересадкой на скорый поезд до Москвы. Однако, до столицы России он так и не добрался и не выходит с ним на связь. Сын очень волновался о местонахождении своего отца, ведь ему уже 66 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

В короткий срок транспортные полицейские разыскали пропавшего гражданина. Он находился на железнодорожном вокзале. Установлено, что после прибытия в г. Псков он опоздал на скорый поезд и, ожидая следующего поезда до Москвы, на железнодорожном вокзале познакомился с местным жителем, который радушно приютил иностранного гостя у себя дома. Мобильный телефон иностранца был разряжен, и по этой причине он не смог сообщить своим родственникам о случившемся. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

Иностранного гостя транспортные полицейские передали прибывшему из Эстонии в Псков сыну. Он искренне поблагодарил стражей правопорядка за оперативность и профессионализм, проявленные в розыске его родного отца.