Происшествия

В Пскове задержали подозреваемых в хищении

12 апреля около 20:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 39-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

13 апреля около 21:50, в магазине на Рижском проспекте росгвардейцами был задержан 21-летний молодой человек, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.