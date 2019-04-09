Происшествия

В псковском магазине женщина выбила стекла огнетушителем. ВИДЕО

Вчера в Пскове женщина отправилась в один из магазинов самообслуживания и собиралась уйти, не оплатив товар, пишут очевидны происходящего в социальных сетях. Однако сотрудники магазина остановили ее, потребовав оплатить товар. Между сотрудниками магазина и недобросовестной покупательницей завязалась потасовка, в результате которой сотрудник магазина получила укус от «покупателя», сообщают очевидцы.

В надежде избежать наказания, девушка сорвала огнетушитель со стены и выбила стекла, чтобы покинуть магазин, ведь входные двери сотрудники предусмотрительно заблокировали.