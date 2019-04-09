Происшествия

Женщина погибла, мужчина госпитализирован после пожара в Палкино

В 21.46 13 апреля произошло возгорание в двухквартирном жилом доме на улице Заречной в поселке Палкино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара выгорела двухкомнатная квартира по всей площади. Погибла хозяйка 1963 года рождения, в больницу доставлен мужчина 1963 года рождения с термическими ожогами 1-й и 2-й степени головы, поясницы, рук. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

13 апреля в 20.26 в деревне Глоты Псковского района сгорело неэксплуатируемое строение. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяина.

14 апреля в 13.39 сгорел нежилой дом в деревне Макоедово в Великолукском районе. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.