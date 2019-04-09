Происшествия

Микроволновка и вытяжка сгорели в квартире в островской Дуловке

В 15.58 13 апреля поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Звездной в деревне Дуловка Островского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждены микроволновая печь и кухонная вытяжка. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Потушено до прибытия спасателей.

В 19.22 14 апреля сгорел дачный дом в деревне Неклочь Псковского района. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

В 21.25 14 апреля в бесхозном строении на улице Новой в поселке Дедовичи сгорела кровля, выгорело изнутри. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

В 03.18 15 апреля сгорел двухквартирный жилой дом в деревне Вейтлус Стругокрасненского района. Предварительно, причиной пожара короткое замыкание электропроводки в одной из квартир.