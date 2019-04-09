Происшествия

Мужчина с ожогами доставлен в больницу в результате пожара в СНТ «Пристань-2»

В 23.43 14 апреля сгорел дачный дом в СНТ «Пристань-2» в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в городскую больницу доставлен мужчина 1960 года рождения с термическими ожогами 2-й и 3-й степени лица, шеи, туловища, ног и рук. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 17.36 13 апреля поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Заболотно в Пустошкинском районе. Огнем поврежден деревянный брус на печи. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 17.44 13 апреля сгорела баня в деревне Окни в Новосокольническом районе. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

По той же причине в субботу произошел еще один пожар. В 20.18 13 апреля поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Партизанской в городе Дно. Сгорела кровля, помещение повреждено огнем изнутри по всей площади.

В 23.20 13 апреля в бане в деревне Бараново в Палкинском районе огнем повреждены потолочные перекрытия и кровля. Предварительно, пожар возник по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве дымохода.

В 04.30 14 апреля сгорела еще одна баня - в деревне Требеха в Порховском районе. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.