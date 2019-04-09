Происшествия

Минометную мину обнаружили на Новослободской набережной в Великих Луках

9 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружили 12-14 апреля в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в пятницу, 12 апреля, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в деревне Рудаково Порховского района обезврежена ручная граната РГ-42, а в деревне Чернево Гдовского района - граната Ф-1.

В субботу, 13 апреля, псковские спасатели обезвредили два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда: в СНТ «Озерное» Псковского района и деревне Заболотье Островского района.

В воскресенье, 14 апреля, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в садоводческом товариществе «Восход» в Невельском районе обезврежены четыре минометных мины калибра 50 мм, а на Новослободской набережной в городе Великие Луки – 50-миллиметровая минометная мина.