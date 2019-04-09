Выходцы из Северной Африки пытались пересечь границу с ЕС в Печорском районе

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы из Российской Федерации в Эстонскую Республику группой иностранных граждан.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, трех выходцев одной из стран Северной Африки задержали в Печорском районе в непосредственной близости от линии границы.
За совершенные правонарушения Печорским районным судом иностранцы привлечены к ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы страны.