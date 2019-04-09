Происшествия

До 5 лет тюрьмы может получить пскович за кражу проектора с крыши дома на Рижском проспекте

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, который в 2017 году похитил чужое имущество с причинением значительного ущерба потерпевшему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В августе 2017 года житель города Пскова, проходя по Рижскому проспекту, увидел, что на одном из домов отображаются световые рекламные изображения, проецируемые расположенным на крыше дома №70А по Рижскому проспекту проектором, и решил совершить хищение дорогостоящего оборудования для последующей его продажи.

В ночное время в конце августа-начале сентября 2017 года указанный гражданин зашел в дом №70 А по Рижскому проспекту города Пскова, поднялся на балкон одиннадцатого этажа данного дома, после чего с балкона перешагнул на крышу дома №70А по Рижскому проспекту города Пскова, где подошел к прикрепленному к вентиляционной шахте проектору, при помощи имевшихся у него ключей открутил болты крепления, после чего с похищенным имуществом покинул крышу дома №70А по Рижскому проспекту города Пскова и спрятал проектор на пустыре, расположенном неподалеку, а через несколько дней забрал и распорядился им по своему усмотрению. Своими действиями указанный гражданин причинил значительный материальный ущерб одному из индивидуальных предпринимателей города Пскова, специализирующемуся на предоставлении услуг по предоставлению наружной рекламы.

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.