Происшествия

Два псковича могут получить 6 лет тюрьмы за хищение телевизора из квартиры на улице Западной

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении двух местных жителей 1980 года рождения, которые совершили хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В ходе следствия установлено, что в один из дней в конце ноября 2018 года двое мужчин, проходя мимо одного из домов по улице Западной, увидели, что окно одно из квартир на первом этаже находится в положении «проветривание». Мужчины договорились о совершении кражи из указанной квартиры и распределили между собой роли таким образом, чтобы один помог другому дотянуться до окна указанной квартиры, через которое последний проник внутрь. Находясь в помещении квартиры один из подельников похитил из нее жидкокристаллический телевизор стоимостью более 8 тыс. рублей, тем временем второй подельник, на автомобиле забрал своего друга вместе с похищенным имуществом, после чего молодые люди скрылись с места совершения преступления и распорядились похищенным совместно по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб.

Санкция ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.