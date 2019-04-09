Происшествия

30-летний пскович привлечен к ответственности за избиение и кражу имущества знакомого

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина, который совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе следствия установлено, что в конце октября 2018 года в ночное время находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин, находясь около здания кафе «Старая крепость» по улице Свердлова в целях хищения имущества молодого человека, с которым в этот вечер познакомился и распивал спиртные напитки, неустановленным в ходе следствия твердым предметом нанес ему более 10-ти ударов в лицо, по голове, туловищу, рукам и ногам. Преступник похитил дорогостоящий мобильный телефон, наручные часы, денежные средства в сумме 2500 рублей.

Санкция ч.2 ст.162 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.