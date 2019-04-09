Происшествия

До 7 лет тюрьмы может получить пскович, который избил и ограбил пенсионерку

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, который ограбил пожилую женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в середине февраля находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин подошел к сидевшей на скамейке около здания кафе по улице Свердлова 64-летней женщине и потребовал надетую на ней куртку, на что последняя ответила отказом. Тогда обвиняемый нанес ей один удар рукой в лицо, чем причинил телесные повреждения, а затем вырвал надетую через плечо сумку с находившимися в ней ключами, кошельком с денежными средствами в сумме 1000 рублей и двумя банковскими картами и с похищенной сумкой скрылся.

Санкция п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.