Происшествия

Куривший мужчина устроил пожар в квартире на набережной Александра Невского в Порхове

В 11.01 15 апреля поступило сообщение о возгорании в квартире в одноэтажном доме на три семьи на набережной Александра Невского в городе Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в комнате огнем повреждены стена и диван. Пожар возник при курении хозяина квартиры в нетрезвом состоянии. Спасены один человек и жилой дом.

В 11.39 15 апреля в двухэтажном жилом доме в деревне Ветвеник Гдовского района сгорела кровля по всей площади. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печи.