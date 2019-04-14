Происшествия

Мужчина случайно поджег баню в Любятово

В 14.58 15 апреля поступило сообщение о возгорании бани на улице Николая Васильева в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в бане огнем повреждена стена на площади 20 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем мужчины 1990 года рождения.

В 15.20 15 апреля сгорела баня в деревне Свеклино Островского района. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. От огня спасен жилой дом.

По той же причине в 15.35 15 апреля сгорели жилой дом, баня и хозяйственная постройка в деревне Ильино Усвятского района.