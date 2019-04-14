Происшествия

В Пскове задержана женщина, совершившая хищение из магазина

15 апреля около 11.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, поступило сообщение, что из магазина на улице Инженерной, совершена кража, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая взяла с витрины продукты питания на сумму более 1000 рублей и попыталась скрыться, не расплатившись за товар.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.