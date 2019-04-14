Происшествия

Более 3 лет строгого режима получил великолучанин за хранение наркотиков в крупном размере

Великолукским городским судом Псковской области вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя за совершение преступления - незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела, проведенного следователем СО ЛО МВД России на станции Великие Луки установлено, что этот гражданин незаконно хранил при себе наркотическое средство в крупном размере до момента его задержания у железнодорожного вокзала станции Великие Луки-Ростов.

Судом он признан виновным в совершении указанного преступления (ему с учетом всех установленных обстоятельств по делу назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима).

Государственное обвинение в ходе рассмотрения этого уголовного дела поддержано Великолукским транспортным прокурором.