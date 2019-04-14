Происшествия

Дачный дом, сарай и баня сгорели в локнянской деревне Среднее по вине пенсионерки

В 15.12 16 апреля поступило сообщение о возгорании дачных строений в деревне Среднее Локнянского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорели дачный дом, сарай и баня. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем женщины 1949 года рождения.

В 15.26 16 апреля сгорели 2 бесхозных строения на улице Лесной в городе Пскове. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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По той же причине во вторник произошло еще два пожара: в 17.25 сгорел гараж в деревне Сукино Красногородского района, в 17.37 сгорела баня в СНТ «Смородинка-2» в Великолукском районе.