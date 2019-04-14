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Происшествия

«Лада Ларгус» горела ночью на улице Труда в Пскове

17.04.2019 09:10|ПсковКомментариев: 0

В 01.56 17 апреля поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 37а улице Труда в городе  Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине «Лада Ларгус» 2016 года выпуска выгорел моторный отсек на площади 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 04.36 17 апреля поступило сообщение о возгорании бочек с отработанным маслом на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки.

Теги: #пожар #пожар в автомобиле
Источник: Псковская Лента Новостей
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