Происшествия

«Лада Ларгус» горела ночью на улице Труда в Пскове

В 01.56 17 апреля поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 37а улице Труда в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине «Лада Ларгус» 2016 года выпуска выгорел моторный отсек на площади 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 04.36 17 апреля поступило сообщение о возгорании бочек с отработанным маслом на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки.