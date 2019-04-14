Осужден житель Красногородского района, присвоивший сельхозтехнику пожилого односельчанина

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя района, который присвоил сельскохозяйственную технику односельчанина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что восьмидесятилетний житель одной из деревень Красногородского района передал во временное пользование своему двадцатитрехлетнему знакомому мотоблок, окучник, плуг и иную сельхозтехнику, необходимую для проведения весенних посадочных работ.
Мужчина, получив технику, впоследствии ее не вернул, ссылаясь на различные обстоятельства, и продолжая использовать ее по назначению.
Указанное вынудило пожилого собственника техники обратиться в полицию.
С учетом позиции государственного обвинителя судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (присвоение), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Кроме того, поскольку часть техники во время эксплуатации пришла в негодность, в счет возмещения причиненного ущерба в пользу потерпевшего взыскано 19 000 рублей.
Приговор не обжалован и вступил в законную силу.