Происшествия

Псковские пограничники выявили две партии дорогостоящей контрабанды

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» выявлен проводник пассажирского поезда «Рига – Москва», осуществивший ввоз в Россию 23 дорогостоящих телефонов. Мобильные устройства, оценочная стоимость которых превышает один миллион рублей, были укрыты в технологической полости купе проводника.

Кроме того, на выездном направлении пункта пропуска «Убылинка» выявлено более тысячи пачек табачной продукции, укрытой под обшивкой салона и в технологических полостях грузового автомобиля.

Все выявленные товары изъяты и переданы в таможню.