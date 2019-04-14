Происшествия

10 месяцев тюрьмы грозит 58-летнему псковичу за кражу сумки в храме

Работниками прокуратуры города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58–летнего мужчины, совершившего кражу в храме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором мирового судьи судебного участка №38 города Пскова мужчина признан виновным в совершении преступления -кража.

В суде установлено, что в начале марта 2018 года подсудимый, находясь в помещении храма Святых Жен Мироносиц, совершил хищение женской сумки с денежными средствами в сумме 7 650 рублей. С похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Подсудимый ранее судим, имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, за нарушение общественного порядка неоднократно привлекался к административной ответственности.

На основании изложенного, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.