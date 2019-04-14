Происшествия

На 20 тыс. рублей оштрафован руководитель отдела закупок Детской областной больницы за ненадлежащее информационное обеспечение закупок

Прокуратурой города Пскова проведена проверка по вопросу соблюдения требований федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которой выявлен факт ненадлежащего информационного обеспечения закупок.

Руководителем отдела закупок Детской областной клинической больницы допущены нарушения сроков размещения сведений об исполнении 9 государственных контрактов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В связи с изложенным прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Постановлением Псковского УФАС России должностное лицо привлечено к ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.