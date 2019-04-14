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В Псковском районе руководителю и главному инженеру строительной фирмы грозит штраф за мошенничество

Прокуратура Псковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу руководителя и главного инженера строительной фирмы, обвиняемых в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимых, которые не признали себя виновным в инкриминируемых преступлениях, инженер и руководитель фирмы осуждены к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Пока приговор не вступил в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самом ведомстве.

Источник: pixabay.com

Как установлено органами следствия, по результатам проведенного администрацией Псковского района электронного аукциона, со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ муниципального жилого дома, расположенного в деревне Родина Псковского района. Приложением к контракту являлось техническое задание, в котором определен перечень и объемы необходимых к выполнению работ, также установлена полная стоимость контракта и сроки проведения ремонтно-строительных работ.

Однако, как отметили в ведомстве, фактически выполненные на объекте объемы работ, проводимых под руководством и контролем главного инженера организации, были существенно занижены в сравнении с запланированными по смете. При этом стоимость контракта не изменилась, по окончанию ремонта дома администрацией Псковского района на расчетный счет организации перечислены денежные средства, практически в два раза превышающие стоимость фактически использованных строительных материалов и выполненных работ.

Все представленные по уголовному делу суду стороной обвинения доказательства свидетельствуют о том, что исполнитель по государственному контракту изначально не имел намерений к надлежащему выполнению работ, обозначенных в техническом задании к контракту.