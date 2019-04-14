Происшествия

Инспектору Псковской таможни грозит уголовное наказание за пропуск около 300 кг гашиша

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении таможенного инспектора МАПП Бурачки Псковской таможни, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По данным следствия установлено, что главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни, являясь должностным лицом, при таможенном контроле транспортного средства не исполнила свои должностные обязанности по анализу рентгеновского изображения, присвоив статус «Объект без подозрений». В последующем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФТС России и МВД России в Московской области данное транспортное средство было задержано и в полу грузового отсека полуприцепа обнаружен тайник с находящимся в нем наркотическим средством – гашиш, общей массой около 300 кг.

Тем самым, противоправное бездействие таможенного инспектора повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Расследование уголовного дела продолжается.