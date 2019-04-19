Происшествия

Гараж и автомобиль пострадали от огня на улице Вокзальной в Великих Луках

В 20.36 18 апреля поступило сообщение о возгорании в гараже на улице Вокзальной в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже огнем повреждены стена и потолок, в автомашине ВАЗ-2106 2000 года выпуска сгорел передний бампер, закопчен салон, огнем повреждено лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 06.40 18 апреля из-за перекала печи в здании на переулке Шарикова в поселке Локня огнем повреждена кровля на площади 2 кв. метра.