Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу России

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, «на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель». В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области. Пилот самолета-нарушителя задержан. Его личность, гражданство и цели полета устанавливаются, сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждение данной информации «Интерфакс» не располагает.