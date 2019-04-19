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В Пскове военнослужащий подложил муляж взрывного устройства к штабу воинской части

Приговором Псковского гарнизонного военного суда военнослужащий по контракту одной из воинских частей Псковского гарнизона признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военной прокуратуре Западного военного округа, суд установил, что в ночь со 2 на 3 августа 2018 г. военнослужащий П. в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно изготовил и установил муляж взрывного устройства на прилегающей к штабу территории воинской части, позвонил дежурному по воинской части и из хулиганских побуждений сообщил о заложенном взрывном устройстве.

В соответствии с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Псковский гарнизонный суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.