Происшествия

До 2 лет тюрьмы может получить пскович, укравший женскую косметику из магазина

В суд направлено уголовное дело в отношении псковича, укравшего из магазина женскую косметику.

Прокурором Пскова утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении неоднократно судимого мужчины 1991 года рождения, который совершил кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в конце марта в дневное время мужчина, находясь в магазине, расположенном на улице Советской, совершил хищение 10 тюбиков дорогостоящей туши и 2 наборов для контура глаз. Общий ущерб от хищения составил 3 359 рублей. Любитель женской косметики, совершивший хищение, сбыл похищенное в этот же день за 1 500 рублей.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.