Происшествия

В Пскове в ходе ссоры женщина ударила соседку по голове банкой из-под кофе

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы 1988 года рождения, которая совершила умышленное причинение легкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе дознания установлено, что в начале марта в вечернее время женщина, находясь в помещении общей кухни общежития, расположенного на Плехановском посаде, в ходе ссоры с соседкой нанесла последней один удар пустой банкой из-под кофе по голове. В результате потерпевшей было причинено телесное повреждение, которое повлекло легкий вред здоровью.

Санкция ст.115 ч.2 п. «в» УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.