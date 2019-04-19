Происшествия

Более 15 тыс. пачек сигарет изъяли псковские пограничники

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» при оформлении грузовых составов выявлены признаки несанкционированного проникновения в два бункерных вагона с комбикормом.

В результате их досмотра из сыпучего груза извлекли порядка 15,5 тысяч пачек сигарет, предварительной оценочной стоимостью около 800 тысяч рублей.

Выявленные товары изъяты и переданы в таможню.