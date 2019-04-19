Происшествия

До 10 лет тюрьмы грозит невельчанину, который в ходе ссоры ударил ножом в живот знакомого

В Невельском районе полицией по «горячим следам» раскрыто тяжкое преступление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, вечером 18 апреля в дежурную часть МО МВД России «Невельский» от медиков поступило сообщение, что в больницу с ножевым ранением в брюшную полость из деревни Завруи доставлен 43-летний житель Невельского района.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что в одном из домов в деревне Завруи в ходе совместного распития спиртного между двумя ранее судимыми мужчинами произошла ссора. В результате, гражданин, 1978 года рождения, схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента в живот. А потом сам же вызвал «скорую помощь».

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.