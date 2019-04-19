Происшествия

Великолучанин похитил чугунную печь и сдал ее на металлолом

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили гражданина, подозреваемого в краже имущества.

По версии следствия, в Великих Луках в период с марта по настоящее время путем взлома двери из дома по улице Северной была похищена чугунная печь. Причиненный владельцам ущерб составил 15 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Великолукского района, 1978 года рождения. Выяснилось, что похищенную печь мужчина уже сдал в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.