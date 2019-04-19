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Полиция напоминает псковичам о наиболее распространенных схемах телефонных мошенничеств

Полиция напоминает о наиболее распространенных схемах телефонных мошенничеств и способах их предупреждения.

«В настоящее время, когда мобильный телефон есть буквально у каждого члена семьи, от подростка до пенсионера, случаи телефонного мошенничества не могут не вызывать обеспокоенности.

Это и обман по телефону - требование выкупа или взятки за освобождение знакомого или родственника, якобы, из отделения полиции.

SMS-просьба о помощи - требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п.

Телефонный номер «грабитель» - платный номер, за один звонок на который со счёта списывается денежная сумма.

Выигрыш в лотерее, которую, якобы, проводит радиостанция или оператор связи. Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды, либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код.

Простой код от оператора связи - предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства с вашего счёта.

Штрафные санкции и угроза отключения номера, якобы, за нарушение договора с оператором вашей мобильной связи.

Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку.

Услуга, якобы, позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.

В организации телефонных махинаций, как правило, участвуют несколько злоумышленников. Очень часто в такие группы входят лица, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях.

Не чистые на руку люди умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую их жертвы невольно выдают при общении.

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок.

SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объёме – в надежде на доверчивого получателя.

Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом.

Цель мошенников – заставить Вас передать свои денежные средства «добровольно».

Для этого используются различные схемы мошенничества. Изъятие денежных средств может проходить разными способами.

Вас попытаются заставить:

- передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;

- приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты;

- перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;

- перевести деньги на указанный счёт;

- позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным.

И с вашего счёта будут списаны средства.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты!

Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или интернету. Если вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это должно вас насторожить. Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования, якобы, заблокированного номера.

Для возврата средств при, якобы, ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор. Услуга «Узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

Есть несколько простых правил:

- отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;

- не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;

- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.

Мошенники очень хорошо знают психологию людей и используют следующие мотивы:

- беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту;

- желание выиграть крупный приз;

- любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.

Чтобы противодействовать обману - достаточно знать о существовании мошеннических схем. И в каждом случае, когда от вас будут требовать перевести сумму денег, необходимо задавать уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.

Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон. Если телефон отключен, попробуйте связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области.