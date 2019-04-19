Происшествия

В Псковском районе прекращено уголовное дело в отношении юного пособника мотоугонщиков

Прокуратурой Псковского района принято участие в рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Псковского района. Постановлением Псковского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Пособничество в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили ПЛН в прокуратуре Псковского района, в суде установлено, что несовершеннолетний 2002 года рождения, преследуя корыстную цель, оказал пособничество своим друзьям в хищении мотоцикла с территории земельного участка, а именно помогал толкать его до безлюдного места.

В судебном заседании обвиняемый сообщил, что не в полной мере осознавал, что совершает уголовно наказуемое деяние и раскаивается в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд счел возможным удовлетворить ходатайство следователя и прекратить уголовное дело с применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия, которые будут способствовать усилению контроля за его поведением, до достижения им совершеннолетия.

Постановление суда вступило в законную силу.