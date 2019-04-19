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Суд над главой Новоржевского района Пашковым состоится 24 апреля

Судебное заседание по уголовному делу в отношении главы Новоржевского района Михаила Пашкова пройдет 24 апреля. Об этом сообщает сайт Бежаницкого районного суда. Судья — Сергей Филиппов.

Напомним, Михаила Пашкова обвиняют в превышении должностных полномочий. Судьи Новоржевского районного суда взяли самоотвод, считая, что не могут рассмотреть это дело объективно. Первое заседание в Бежаницах должно было состояться 10 апреля, однако оно было отложено в связи «с неявкой потерпевшего».

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Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело в отношении Пашкова, который превысил свои должностные полномочия, пытаясь перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации. Прокурором Новоржевского района было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Органами предварительного расследования глава района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».