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Происшествия

Пожар произошел в жилом доме на улице Михайлова в Пушкинских Горах

22.04.2019 09:09|ПсковКомментариев: 0

В 16.24 20 апреля поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Михайлова в поселке Пушкинские Горы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, дом выгорел изнутри, огнем повреждена кровля. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня спасены 1 жилой дом и 5 хозяйственных построек.

В 19.46 в субботу в деревне Старая Пустошка в Пустошкинском районе огнем повреждены стена и кровля в бане. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при устройстве печи.

В 20.06 20 апреля на переулке  Бригадный в городе Пскове сгорел сарай,  а на улице 1-й Полевой в бане сгорел дровяник, огнем повреждена кровля. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в сарае.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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