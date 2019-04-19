Происшествия

Жительница Великих Лук перевела мошенникам 23 тысячи рублей

Жительница Великих Лук перевела деньги мошенникам. 15 апреля великолучанка 1979 года рождения на сайте в Интернете разместила объявление о продаже комнаты. 21 апреля ей позвонила якобы покупательница и предложила перевести предоплату за сделку, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Для получения денег незнакомка попросила жительницу горда на Ловати пройти в банкомат и выполнить определенные операции. В итоге обманным путем великолучанка перевела на счет неизвестным 23 тысячи рублей. В ходе проверки было установлено, что номер, с которого звонили, зарегистрирован в Республике Башкортостан. По данному факту проводится проверка.