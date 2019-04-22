Происшествия

Пскович проведет 13 лет в колонии за убийство сироты с американским гражданством

Псковским районным судом с учетом позиции государственного обвинителя к длительному сроку лишения свободы приговорен мужчина, убивший гражданку США

Прокуратурой Псковского района поддержано уголовное дело в отношении жителя Псковской области, обвиняемого в совершении убийства гражданки США.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что мужчина, находясь вместе с потерпевшей, имевшей гражданство США, на берегу реки Псковы в микрорайоне Любятово города Пскова, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ей удар кулаком правой руки в область лица. От полученного удара потерпевшая потеряла равновесие и упала, ударившись при падении правой частью головы о камень, находившийся в траве. Вследствие причиненной закрытой черепно-мозговой травмы у потерпевшей наступило состояние комы, в связи с чем признаков жизни она не подавала.

Решив, что своими неосторожными действиями причинил потерпевшей смерть, мужчина погрузил ее тело в автомобиль, на котором они совместно приехали на берег реки, и покинул место преступления.

Затем он попытался избавиться от тела потерпевшей, закопав его в безлюдном месте, нанеся предварительно несколько ударов лопатой в область лица и головы женщины.

Как на предварительном следствии, так и в ходе судебного следствия подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, считая, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Смотрите также За убийство псковской сироты с американским гражданством будут судить 32-летнего наркомана

Судом с учетом позиции государственного обвинителя мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, убитая девушка - Валентина Нэш Фейф - в 2010 году сбежала из США обратно в Россию. В 14 лет ее удочерила семья из Америки. Но американская мечта оказались иллюзией - приемная мать избивала Валю. После достижения совершеннолетия, лишив мачеху родительских прав, девушка вернулась на родину, где стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах. В студии она обвиняла в бездействии социальные службы. Те в свою очередь заявляли, что сирота вместо того, чтобы воспользоваться их помощью, ведет разгульный образ жизни.

В июне 2017 года Валентина пропала без вести. Ее поисками занимались следователи, полицейские и волонтеры. В итоге был задержан знакомый девушки, употребляющий наркотики. Подозреваемый в убийстве указал, где закопал тело, но заявил, что она умерла от передозировки. Однако экспертиза установила, что Валентину перед смертью жестоко избивали.