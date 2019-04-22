Происшествия

Пилотом самолета, принудительно посаженного на аэродром в Середке, оказался житель Великих Лук

Пилотом таинственного самолета, который принудительно сажали военные в Псковской области, оказался житель Великих Лук. Об этом сообщает telegram-агрегатор новостей о происшествиях «112».

Вместе с товарищем он решил полетать в приграничной зоне на своем двухместном RV-7. «На подлете к Пскову друзей заметили. Запросили, кто и что. Летчик решил не отвечать, но, когда рядом появился СУ-35 ВКС России, пилотам легкомоторника стало сильно не по себе», - сообщает «112».

Пилотам пришлось посадить самолет на аэродром в Середке. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Оказалось, что документов ни на самолет, ни на полет у великолучанина не было.

Напомним, в пятницу появилась информация о том, что российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет RV-7.