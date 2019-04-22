Происшествия

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении косметики из магазина

21 апреля около 20.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала косметические средства.



Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.