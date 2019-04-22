Происшествия

3,5 тонны яблок пытались ввезти в Псковскую область за фальшстенками грузовых отсеков автомобилей

В стационарном пункте таможенного контроля Долосцы в Себежском районе Псковской области сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в результате проведения действий по недопущению перемещения по территории Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер, в ходе осмотра порожних малотоннажных транспортных средств выявлено 2 попытки сокрытия «санкционного» товара за фальшстенкой, оборудованной в грузовых отсеках автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

При проведении осмотра транспортных средств, должностные лица таможни обратили внимание на размер внутренней стенки грузового отсека, а во втором случае еще и на свежий запах краски. При вскрытии задней стенки фургонов и были обнаружены свежие яблоки в черных картонных ящиках без наличия маркировки. Вес находки составил 1,5 и 2 тонны соответственно.

В рамках соблюдения законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации 3,5 тонн яблок уничтожено.