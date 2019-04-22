Происшествия

В Великих Луках произошел пожар на канализационно-насосной станции

22 апреля в 21.50 на Октябрьском проспекте в Великих Луках произошел пожар на канализационно-насосной станции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, строение выгорело изнутри, сгорело 2 электрощита. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 00.38 23 апреля также на Октябрьском проспекте в Великих Луках в неэксплуатируемом строении и пристройке к нему огнем повреждена кровля на площади 30 кв. метров, горело также чердачное помещение на площади 32 кв. метра. Пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 06.40 22 апреля сгорели жилой дом, веранда и гараж в деревне Заозерье Плюсского района. Возгорание началось из-за короткого замыкания в электрическом водонагревателе. От огня спасены баня, надворная постройка и автомобиль.

В 10.20 22 апреля сгорели 60 рулонов соломы на открытой территории в деревне Панкратово Дновского района. По предварительным данным, причиной пожара стало занесение постороннего источника огня неустановленным лицом.

В 16.23 22 апреля сгорела баня в деревне Орешково Локнянского района. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.