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В Пустошкинском районе местная жительница привлечена к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты знакомой

Прокуратурой Пустошкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в совершении преступления - совершение кражи денежных средств с банковского счета.

В судебном заседании установлено, что женщина воспользовалась банковской картой своей знакомой, которую та ранее забыла у нее дома.

7 января подсудимая, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств, использую заранее известный ей пин-код от банковской карты, сняла денежные средства, принадлежащие потерпевшей, в размере 12 900 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд применил ст.73 УК РФ и назначил подсудимой наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.