В Пустошкинском районе местная жительница привлечена к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты знакомой

Прокуратурой Пустошкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в совершении преступления - совершение кражи денежных средств с банковского счета.
В судебном заседании установлено, что женщина воспользовалась банковской картой своей знакомой, которую та ранее забыла у нее дома.
7 января подсудимая, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств, использую заранее известный ей пин-код от банковской карты, сняла денежные средства, принадлежащие потерпевшей, в размере 12 900 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.
С учетом позиции государственного обвинителя суд применил ст.73 УК РФ и назначил подсудимой наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком 2 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.