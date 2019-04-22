Происшествия

4 тонны белорусских яблок уничтожены в Псковской области

19 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» Себежского района выявлена новая схема незаконного ввоза в Россию яблок свежих из Республики Беларусь неустановленного происхождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

При досмотре автотранспортного средства сотрудниками управления было выявлено что, вместе с продовольственным картофелем в количестве 5 тонн, урожая 2018 года, произведенного в Республике Беларусь, находится запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция, а именно яблоки свежие в количестве 4 тонн.

Ввоз яблок из Республики Беларусь временно ограничен Россельхознадзором с 12 апреля 2019 года.

Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Российскую Федерацию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции производимой белорусскими предприятиями.

4 тонны обезличенной, незаконно ввезенной на территорию России продукции, уничтожены. Нарушитель привлечен к административной ответственности.