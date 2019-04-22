Происшествия

Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в выручке псковской торговой организации

Полицией изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Она обнаружена 22 апреля в финансовом учреждении Пскова. Поступила эта фальшивая пятитысячная купюра в выручке торговой организации. По данному факту проводится проверка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.