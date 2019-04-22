Полицией раскрыты кражи из дачных домов в Локнянском и Островском районах

Полицией раскрыты дачные кражи на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в период с марта по апрель текущего года из дачного дома в деревне Черничник Локнянского района путем срыва пробоя замка были похищены тачка, печная чугунная плита, посуда, кабель, телевизионная приставка. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 26-летняя безработная жительница Локни. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.
В Островском районе из дачного дома в деревне Перевоз путем срыва навесного замка совершена кража стиральной машины и другого имущества. В этом противоправном деянии подозревается безработный, судимый житель Островского района 1967 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В связи с отмеченными фактами хищений имущества полиция напоминает жителям региона о мерах по профилактике краж из дачных домов
Позаботьтесь о надежной ограде непосредственно вокруг вашего садового участка.
Ставьте на воротах и в доме не навесные, а врезные замки.
На окнах целесообразно установить решетки.
Не храните в дачном доме ценное имущество, деньги, документы. Оборудуйте в доме или сарае незаметные подпол или фальшивую стенку, где можно оставлять садовый инвентарь и другие вещи.
Договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-либо из вас.
Совместно с председателем садоводческого товарищества проработайте вопрос об организации пропускного режима на вашей территории.
В целях обеспечения сохранности личного имущества привлекайте частные охранные организации или организуйте дежурство членов вашего садоводческого товарищества.
Как показывает практика, наиболее эффективной защитой является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией.