Происшествия

Полицией раскрыты кражи из дачных домов в Локнянском и Островском районах

Полицией раскрыты дачные кражи на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в период с марта по апрель текущего года из дачного дома в деревне Черничник Локнянского района путем срыва пробоя замка были похищены тачка, печная чугунная плита, посуда, кабель, телевизионная приставка. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 26-летняя безработная жительница Локни. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.

В Островском районе из дачного дома в деревне Перевоз путем срыва навесного замка совершена кража стиральной машины и другого имущества. В этом противоправном деянии подозревается безработный, судимый житель Островского района 1967 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В связи с отмеченными фактами хищений имущества полиция напоминает жителям региона о мерах по профилактике краж из дачных домов